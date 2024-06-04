Туристов предупредили об опасной для жизни привычке перед полетом на самолете

04.06.2024 | 16:20

Привычка пить алкоголь перед полетом на самолете для создания праздничного настроения может быть опасна для жизни. Об этом туристов предупредили исследователи, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что употребление алкоголя перед сном в самолете создает тяжелую нагрузку на сердце из-за снижения количества кислорода в крови и учащения пульса.

Это опасно как для пожилых людей, так и для молодых.

«Я бы посоветовал людям с заболеваниями сердца и легких избегать употребления алкоголя в самолетах», - отметила врач Ева-Мария Эльменхорст из Немецкого аэрокосмического центра.

Ранее эксперт по путешествиям заявил, что апельсиновый сок сильно обезвоживает детский организм во время полета в самолете, а поэтому может быть опасен для маленьких туристов. По мнению мужчины, именно обезвоживание является главной проблемой растущего организма во время длинных перелетов.