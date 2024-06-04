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В стране и мире

Россиянам предложили заработать на беспилотниках ВСУ

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил выплачивать жителям по 10 тысяч рублей за информацию о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Отправить сообщение россияне могут при помощи мобильного приложения «Экстренный вызов 112». «Выбрав из предлагаемых способов связи со службой 112 режим "видеопоток в службу", вы сможете транслировать в режиме реального времени видео с места происшествия», - говорится в сообщении.

Если информация подтвердится, то выплату получит первый обратившийся в экстренные службы.

Последнее сообщение об атаке БПЛА на Новгородскую область было 10 марта 2024 года. Над регионом сбили беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, разрушений не было.

Ранее военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов в интервью «МК» предупреждал об опасности съемки беспилотников. По его словам, дрон может атаковать снимающего. Кроме того, съемка позволит противнику легче вычислить расположение пусковых установок, из которых ведется огонь по БПЛА и ракетам.

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Источник — lenta.ru
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