С 11 сентября автомобилистов ждет разочарование из-за изменений правил по ОСАГО

01.09.2022 | 08:21

В России с 11 сентября вступают в силу новые правила расчета выплаты по ОСАГО.

Введенные в отношении России санкции со стороны западных стран заставили уйти с российского рынка ряд зарубежных автопроизводителей. Из-за этого оригинальные детали для произведенных ими автомобилей стали недоступными в России, или неоправданно дорогими.

В ЦБ РФ подготовили изменения в методику определения размера расходов на восстановительный ремонт.

В ведомстве предложили использовать в ценовых справочниках, необходимых для расчета стоимости ремонта автомобилей по ОСАГО, цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь отсутствует на рынке, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

В Банке России указали, что такой подход будет применяться ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства, чтобы обеспечить равные условия для всех автовладельцев.

«Сейчас, если оригинальная запчасть отсутствует на рынке, информация о ее стоимости не попадает в справочник. Из-за этого могут возникать трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные запчасти», - указали в ведомстве.

По оценке страховщиков, нововведение позволит реально ремонтировать пострадавшие в ДТП автомобили и позволит сдержать рост стоимости полисов ОСАГО.

Иного мнения придерживается ряд экспертов. В настоящий момент у автолюбителя после ДТП есть два варианта: отремонтировать автомобиль оригинальными запчастями или взять деньги с учетом износа транспортного средства.

За автомобиль, которому больше 3-4 лет, по ОСАГО много не предлагали. Поэтому владельцы транспортных средств выбирали ремонт. На сертифицированных страховыми СТО в некоторых случаях отказывали в восстановлении пострадавших в ДТП автомобилей. Заявляя, что нет оригинальных запчастей или указывая, что стоимость ремонта выше, чем предлагает страховая компания.

«Человек получал официальный отказ от ремонта и шел с ним в страховую. В таком случае он получал большую выплату из-за учета стоимости оригинальных запчастей без износа деталей», - выразил мнение экономист Герман Ткаченко.