Россиянам от 14 до 22 лет зачислят на карту по 5 000 рублей

23.08.2022 | 09:58

В России продолжается поддержка различных групп населения. Специалисты «Госуслуг» напомнили, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут получить деньги на карту от государства.

В стране продолжает действовать организованный Минкультуры и Минцифры значимый культурно-образовательный проект «Пушкинская карта».

Он позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет средств федерального бюджета.

Согласно условиям проекта, молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут получить специальную карту. С 1 января 2022 года на ее счет зачисляется 5 000 рублей.

Для получения карты необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах», подтвердить учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск «Пушкинской карты».

«Вы получите ее в виде виртуальной или пластиковой карты «Мир», - напомнили на «Госуслугах».