Россиянам от 14 до 22 лет зачислят на карту по 5 000 рублей

В России продолжается поддержка различных групп населения. Специалисты «Госуслуг» напомнили, что молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет включительно могут получить деньги на карту от государства.
В стране продолжает действовать организованный Минкультуры и Минцифры значимый культурно-образовательный проект «Пушкинская карта».
Он позволяет молодым людям бесплатно посещать участвующие в программе театры, кинотеатры, музеи, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет средств федерального бюджета.
Согласно условиям проекта, молодые люди от 14 до 22 лет включительно могут получить специальную карту. С 1 января 2022 года на ее счет зачисляется 5 000 рублей.
Для получения карты необходимо зарегистрироваться на «Госуслугах», подтвердить учетную запись, скачать приложение «Госуслуги Культура» и подтвердить выпуск «Пушкинской карты».
«Вы получите ее в виде виртуальной или пластиковой карты «Мир», - напомнили на «Госуслугах».
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Сейчас народу не до музеев с театрами!