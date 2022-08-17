Только на карту «Мир»: в ПФР объяснили нюансы назначения нового пособия

17.08.2022 | 13:42

Указом президента России Владимира Путина в стране с 1 мая 2022 года была введена новая выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет.

Специалисты Пенсионного фонда напомнили россиянам правила ее назначения и ответили на ряд вопросов, которые возникли у граждан РФ при ее оформлении.

В ПФР рассказали, что пособие устанавливается на 12 месяцев, но не более чем до достижения ребенком возраста 17 лет. Для получения выплаты необходимо подать заявление через портал госуслуг, МФЦ или обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства.

«Как правило, если не требуется дополнительных документов, рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. Если по выплате вынесен отказ, уведомление об этом направляется в течение одного рабочего дня», - отметили в пресс-службе ПФР.

Новая выплата зачисляется только на банковские карты «Мир». Перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-е число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.

Выплата назначается малообеспеченным семьям, которые воспитывают детей от 8 до 17 лет при соблюдении условий: заявитель и дети граждане РФ, постоянно проживающие в России, ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения, собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу.

«Ограничения по квадратным метрам действуют, если у семьи в собственности находится несколько квартир или несколько жилых домов. При владении одним видом жилого имущества его площадь не учитывается», - уточнили в ПФР.