В Госдуме решили сделать выплату к 1 сентября ежегодной

16.08.2022 | 00:17

За две недели до начала нового учебного года родители российских школьников получили надежду на выплату для сбора детей к школе.

Инициативная группа депутатов внесла в Государственную думу РФ законопроект о выплате пособия к 1 сентября для семей, в которых дети обучаются в школах, средних специальных или высших учебных заведениях.

В пояснительной записке к документу указано, что выплату предлагается сделать ежегодной, а выдавать ее перед началом учебного года семьям с детьми.

Как отметила в своем Telegram-канале один из разработчиков проекта - первый заместитель комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, документом предлагается установить для семей, имеющих детей, ежегодную выплату в размере 21,8 тыс. рублей.

"Недавно рассказывала вам о существенном росте цен на учебники, тетради, дневники, который произошёл перед началом учебного года. А, ведь, это только часть расходов. Помимо этого ребёнку надо купить одежду, обувь, рюкзак, канцелярские принадлежности и т.д. Насколько мне известно, в этом году некоторые семьи отказались от летнего отдыха на море, понимая, что средств им хватит - либо на сборы в школу, либо на путешествие", - заявила Лантратова.

Законопроектом устанавливаются ежегодные выплаты и для других категорий семей с детьми.

"Для малоимущих семей - 34,6 тысяч рублей, а для малоимущих студентов - 23,2 тысяч рублей", - указано в документе.