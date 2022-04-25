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В стране и мире

Ряду бюджетников проиндексируют зарплату только с 1 октября: список

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Годовая инфляция согласно данным Росстата разогналась до 17,6 процента.

В России должны быть проиндексированы заплаты бюджетников, пенсии и социальные выплаты, заявил президент Владимир Путин.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен, поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере», — заявил глава государства во время совещания по экономическим вопросам.

В конце прошлой недели правительство РФ приняло решение об индексации окладов ряда бюджетников. Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 октября 2022 года на 4 процента увеличатся оклады военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.

«Повысить с 1 октября 2022 года в 1,04 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», - указано в документе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что повышение должностных окладов и окладов по специальным званиям сотрудников Росгвардии, органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, судебных приставов, таможенников, сотрудников федеральной противопожарной службы и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

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Гость||

Маловато прибавляют людям, которые практически способны применять оружие .

4% чушь

Имя: Гость
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