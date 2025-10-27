В стране и мире

Россиянам разъяснили порядок взыскания долгов без суда

Процедура списания у граждан денег за долги предполагает, что без последних средств люди не останутся, предупредил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов, комментируя то, что с 1 ноября Федеральная налоговая служба получит право взыскивать с граждан долги по налогам без суда. Его процитировало издание «Абзац».

Кирьянов пояснил, что по списаниям есть ограничения. Это означает, что без последних средств граждане не останутся. Однако, если россиянин считает, что у него списали больше, чем он был должен, или если он не располагает тем имуществом, на которое насчитали налог, то процедуру можно обжаловать «без проблем».

«Это все можно вернуть», — заверил парламентарий.

Ранее сообщалось, что, согласно изменениям в российское законодательство, налоговики получат право без суда взыскивать долги с физических лиц и самозанятых. Прежде такое практиковалось только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Новые правила коснутся долгов по налогам, которые россияне рассчитывают сами. Новый механизм предполагает, что сначала гражданина уведомят через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, портал «Госуслуги» или заказным письмом.

Источник — lenta.ru
