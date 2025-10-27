В стране и мире

Раскрыта истинная причина массовых потерь армии Наполеона в России

Печать
Telegram

Исследование, опубликованное в журнале Current Biology, раскрыло истинные причины потерь армии Наполеона во время отступления из России в 1812 году.

Ученые из Института Пастера (Франция) проанализировали ДНК, извлеченную из зубов 13 солдат, найденных в массовом захоронении под Вильнюсом, и выяснили, что их поразили паратиф и возвратный тиф, переносимый вшами.

До этого историки считали, что основными причинами потерь были холод, голод и сыпной тиф, однако исследователи не обнаружили следов бактерии Rickettsia prowazekii, вызывающей это заболевание. Вместо нее нашли возбудителей Salmonella enterica и Borrelia recurrentis, которые вызывали сильную лихорадку, слабость и обезвоживание, усугубившие состояние солдат на фоне истощения.

По словам руководителя исследования Николаса Раскова, современные методы анализа ДНК позволили «впервые за два века точно определить патогены, поразившие армию Наполеона».

Ранее заместитель директора Военно-медицинского музея Дмитрий Журавлев заявил, что успехи русской армии во многом объяснялись высоким уровнем военной медицины и строгими гигиеническими мерами. Он напомнил, что, в отличие от французов времен Наполеона, русские войска тщательно следили за санитарией, что помогло избежать эпидемий.

Источник фото - pxhere.com.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети