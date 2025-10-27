В стране и мире

Россиянам разъяснили новый закон о налоге с продажи жилья

Новые правила о налоге с продажи жилья сильнее ударят по парам, решившимся на развод, молодоженам и семьям, где недавно родился ребенок. Подробности об изменении порядка НДФЛ-льгот при продаже недвижимости разъяснил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, срочная продажа жилья, которое было куплено недавно, может потребоваться в разных ситуациях: при проблемах с ипотекой, падении доходов или переезде. Однако новые поправки предполагают, что при продаже квартиры, срок владения которой составляет менее трех-пяти лет, необходимо платить налог.

«Дарение теперь не спасает: при любом переоформлении льготный срок обнуляется. К тому же дарение у нотариуса — это проверка законности и дееспособности сторон, документы идут в Росреестр, "фиктивные" сделки рискованны и легко оспариваются», — рассказал Сырцов. Он добавил, что теперь объекты в собственности дольше пяти лет станут более привлекательными для покупателей недвижимости.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о 50-процентной скидке при оплате госпошлины за нотариальное удостоверение договоров дарения жилья близким родственникам и членам семьи.

