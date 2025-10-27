Россиянка привезла из отпуска чучело крокодила и нарвалась на штраф

27.10.2025 | 13:35

Россиянка отправилась в отпуск во Вьетнам и нарвалась на штраф по приезде домой из-за чучела сиамского крокодила в багаже. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таможенники задержали жительницу России в аэропорту Новокузнецка. Путешественница привезла из Камрани чучело краснокнижного животного, которое находится на грани исчезновения. Женщина объяснила, что купила его для домашней коллекции, но не знала о правилах декларирования товаров.

Эксперты установили, что чучело сиамского крокодила подпадает под действие конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения.

За незаконный ввоз в отношении туристки возбудили два административных дела, а чучело конфисковали.

Ранее в России у туристок из Китая изъяли шкуры животных. 1,6 тысячи шкурок женщины упаковали в чемоданы и рюкзаки.