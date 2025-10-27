В стране и мире

Трамп ответил на испытание «Буревестника» подводной лодкой

Комментируя успешное испытание Россией крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерным двигателем, президент США Дональд Трамп заявил, что у берегов РФ якобы находится атомная подводная лодка. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции, транслируемой Белым домом.

«Они знают, что у нас есть атомная подводная лодка — лучшая в мире — прямо у их берегов. Так что нам не нужно, чтобы ракета летала на 8 тысяч миль», — отметил глава государства.

При этом Трамп раскритиковал действия России, сказав, что Москва и Вашингтон «не играют друг с другом в игры».

26 октября президент России Владимир Путин сообщил, что Российская армия 21 октября провела решающие испытания новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Российский лидер поручил создать для нее необходимую инфраструктуру.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что во время решающих испытаний ракета преодолела 14 тысяч километров, и это не предел. Также она показала возможности обхода систем противоракетной и противовоздушной обороны.

Одновременно с этим США посетил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев, который провел переговоры со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и конгрессвумен Анной Паулиной Луной. По его словам, российская сторона донесла до Белого дома информацию об испытаниях крылатой ракеты «Буревестник».

