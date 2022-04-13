37 лет и 42 года: в ПФР рассказали о выходе на пенсию раньше срока

13.04.2022 | 07:34

Увеличение возраста выхода на пенсию заставляет часть россиян искать варианты, как можно выйти на заслуженный отдых раньше положенного срока.

В Пенсионном фонде России напомнили, что ряд граждан имеют законное право на досрочный выход на пенсию.

«На два года раньше нового пенсионного возраста, с учетом переходных положений, мужчины могут выйти на пенсию при стаже 42 года, но не ранее 60 лет. А женщины – при стаже 37 лет, но не ранее 55 лет», - сообщили в пресс-службе ПФР.

В ведомстве подчеркнули, что для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчет принимаются только периоды работы и больничные.

«При этом не учитываются служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице, уход за престарелыми или инвалидами. Но это исключение касается именно стажа, дающего право на досрочную пенсию. При назначении пенсии на общих основаниях эти периоды входят в стаж, как и периоды работы», - уточнили в Пенсионном фонде.

В ведомстве напомнили россиянам, что проверить свой стаж и количество пенсионных коэффициентов можно в личном кабинете на сайте ПФР. Для этого необходимо войти на портал, авторизовавшись через госуслуги, и заказать выписку.