В США сообщили, что атаки ВСУ по России могут начаться в ближайшие часы. Глава Пентагона одобрил удары западным оружием

31.05.2024 | 14:14

Президент США Джо Байден под давлением своих советников и ключевых союзников разрешил Украине наносить удары по военным целям на территории России с использованием оружия американского производства. По словам источников газеты The New York Times (NYT), первые атаки могут начаться в ближайшие часы или дни.

Американские чиновники сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин уже дал на это свое разрешение.

NYT отмечает, что решение пересмотреть политику в отношении американского оружия было связано с поездкой госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Байден же, по информации газеты, впервые допустил отмену ограничений 15 мая, а финальное решение принял на минувшей неделе.

Журналисты издания подчеркивают, что, разрешив наносить удары по России, Байден «пересек красную линию, которую сам же провел».

«Это новая реальность (...) и, возможно, новая эра в украинском конфликте», - отметил высокопоставленный американский чиновник.

Пентагон передаст Украине рекомендации насчет ударов по России

Министерство обороны США доложило, что недавно Байден поручил своей команде обеспечить Украине возможность использовать американское оружие в целях контрбатарейной борьбы в районе Харьковской области.

Таким образом, отметили в оборонном ведомстве, Украина сможет наносить ответные удары по российским силам, атакующим ее или только готовящимся это сделать.

При этом в Пентагоне подчеркнули, что политика Соединенных Штатов в отношении запрета использования дальнобойных баллистических ракет ATACMS для «ударов на большие расстояния внутри России не изменилась». Однако источник NYT допустил, что впоследствии ограничения на применение американского оружия могут быть ослаблены еще больше.

Другой собеседник газеты добавил, что Минобороны США было поручено разработать точные рекомендации Киеву о том, куда можно бить в России.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров уточнил, что власти США одобрили использование ракетных систем HIMARS для нанесения ударов по российским войскам. По его словам, это существенно увеличит способность украинской армии противостоять наступлению России.

В Кремле заявили об ударах по России американским оружием

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина уже пытается наносить удары по территории России американским оружием.

«Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории», - рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что данной информации для Москвы достаточно, чтобы понимать степень вовлеченности США в конфликт на Украине, сообщает РИА Новости.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин подчеркнул, что Россия готова отразить удары американских ракет вглубь своей территории. Он также заметил, что западным оружием уже давно бьют по Белгородской области.

«Ну не ракетами ATACMS, но чешским оружием. Мы все сбиваем. Да и ATACMS сбили над Крымом», — сказал Дандыкин.

По его словам, за время конфликта российские системы противовоздушной обороны научились хорошо работать с западным оружием, подавляющее большинство ракет сбивается и уничтожается.

Эксперт предположил, что основными целями для ударов американским оружием станут Севастополь, Крым и Крымский мост. «А вот, например, до Москвы дальности не хватит. До нее долетели бы только Taurus, которые Германия так и не передала. В любом случае, без ответа удары Украины не останутся», — заключил аналитик.