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В стране и мире

В ПФР дали официальную информацию о выплате в 27 000 рублей

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Представители Пенсионного фонда РФ прокомментировали информацию об апрельской разовой выплате на детей в России.

«В социальных сетях распространяется недостоверная информация о разовой выплате в 27 000 рублей на детей в апреле», - сказано в сообщении пресс-службы ПФР в социальной сети «ВКонтакте».

В ведомстве указали, что с 1 апреля действительно назначена новая мера поддержки - ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет всем семьям с невысоким уровнем дохода.

Специалисты подчеркнули, что первые выплаты будут приходить россиянам начиная с мая текущего года, при этом пособие будет рассчитываться с 1 апреля.

Оно будет выплачивается ежемесячно, а мера поддержки будет действовать в течение года. Размер выплаты будет составлять 50 процентов, 75 процентов или 100 процентов регионального прожиточного минимума.

Заявление можно будет подать с 1 мая на портале госуслуг, а также в МФЦ и территориальных отделениях Пенсионного фонда. В ПФР призвали россиян не доверять слухам, а всю информацию получать только из проверенных источников.

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