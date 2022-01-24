Раз в год: молодежь может получить 5 000 рублей от государства

24.01.2022 | 09:08

В 2021 году молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могли рассчитывать на 3 000 рублей от государства. Средства можно было использовать только на покупку билетов.

«Пушкинская карта» - это совместный проект Минкультуры и Минцифры. Он позволил молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.

В 2022 году единовременная сумма зачисления на карту составила 5 000 рублей. Обладатель карты может потратить все деньги за месяц, равномерно растянуть их на год или не потратить ничего.

В настоящий момент в проекте участвуют около 1 000 учреждений культуры по всей России. Открыть «Пушкинскую карту» можно в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура» или в отделениях банка-участника программы.

Важное условие - деньги на приобретение билетов поступают на карту «Мир» один раз в год. Кроме того, по карте нельзя совершить ряд операций, например перевод, попросить кого-то пополнить баланс карты, обналичить средства через терминал, потратить деньги на иные цели, не предусмотренные программой.