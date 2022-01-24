Раз в год: молодежь может получить 5 000 рублей от государства

В 2021 году молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могли рассчитывать на 3 000 рублей от государства. Средства можно было использовать только на покупку билетов.
«Пушкинская карта» - это совместный проект Минкультуры и Минцифры. Он позволил молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.
В 2022 году единовременная сумма зачисления на карту составила 5 000 рублей. Обладатель карты может потратить все деньги за месяц, равномерно растянуть их на год или не потратить ничего.
В настоящий момент в проекте участвуют около 1 000 учреждений культуры по всей России. Открыть «Пушкинскую карту» можно в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура» или в отделениях банка-участника программы.
Важное условие - деньги на приобретение билетов поступают на карту «Мир» один раз в год. Кроме того, по карте нельзя совершить ряд операций, например перевод, попросить кого-то пополнить баланс карты, обналичить средства через терминал, потратить деньги на иные цели, не предусмотренные программой.
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