Молодой житель Грабова принял в доме гостя и лишился денег

27.03.2025 | 10:41

21-летний житель Грабова пригласил в дом 27-летнего приятеля и стал беднее на 162 000 рублей.

Молодые люди выпивали, а когда хозяин отлучился в соседнюю комнату, гость незаметно забрал его банковскую карту и вытащил сим-карту из мобильного.

В последующем с помощью них он перечислил чужие деньги знакомой, не рассказав, откуда взял, а часть отправил на свой счет и потратил.

Когда владелец увидел, что средства исчезли, он обратился в полицию. Гостя нашли, тот признался в содеянном.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», - сообщила следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Юлия Мартышкова.

Сейчас сельчанин находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.