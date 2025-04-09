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Общество

За транзит денег через счета хотят ввести уголовную ответственность

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В России планируют ввести уголовную ответственность для дропперов, то есть людей, чьи банковские карты мошенники используют для транзита или обналичивания похищенных денег.

Соответствующие поправки в закон намерены рассмотреть в апреле-мае, указывается на сайте Госдумы РФ.

Особую тревогу у законодателей вызывают ситуации, когда дропперами выступают несовершеннолетние.

«Мы должны родителям сказать о том, что проблема может случиться с детьми, когда их вовлекают. Родители должны знать, что ребенок открыл карту платежную, должны смотреть, как он деньги тратит. Иногда бывает так, что ему заплатят небольшую сумму, а через эту карту прогоняют миллионы», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Кроме того, сейчас обсуждается предложение ограничить число банковских карт, которыми может владеть один человек. Эта мера также послужит профилактике мошенничества.

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