За транзит денег через счета хотят ввести уголовную ответственность

В России планируют ввести уголовную ответственность для дропперов, то есть людей, чьи банковские карты мошенники используют для транзита или обналичивания похищенных денег.
Соответствующие поправки в закон намерены рассмотреть в апреле-мае, указывается на сайте Госдумы РФ.
Особую тревогу у законодателей вызывают ситуации, когда дропперами выступают несовершеннолетние.
«Мы должны родителям сказать о том, что проблема может случиться с детьми, когда их вовлекают. Родители должны знать, что ребенок открыл карту платежную, должны смотреть, как он деньги тратит. Иногда бывает так, что ему заплатят небольшую сумму, а через эту карту прогоняют миллионы», - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Кроме того, сейчас обсуждается предложение ограничить число банковских карт, которыми может владеть один человек. Эта мера также послужит профилактике мошенничества.
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