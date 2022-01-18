В стране и мире

COVID-19 ухудшает потенцию

Печать

К неутешительному выводу пришли американские ученые из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта.

В популярном журнале Nature опубликована статья, в которой указывается, что при острой стадии COVID-19 появляются сложности с дыханием, из-за чего нарушается газообмен, что приводит к проблемам с потенцией.

Специалисты выяснили, что инфекция зачастую приводит к фиброзу легких, а он связан с острым респираторным дистресс-синдромом. Все это негативно сказывается на газообмене в организме и может приводить к серьезным проблемам с мужским здоровьем.

«[Легочный фиброз] ухудшает физиологические механизмы легких, снижая легочный газообмен и, следовательно, ухудшая насыщение кислородом», — уточнил врач-уролог «Медси Premium» Артур Тедеев, сообщают «Известия».

Специалист заявил, что нарушение процесса насыщения организма кислородом ухудшает эректильную функцию.

Врачи отметили и еще один фактор, который влияет на мужское здоровье. Болезнь зачастую вызывает стресс, а он серьезно отражается на либидо.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — iz.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Потенцию ухудшает чтение и просмотр СМИ!

Поэтому не смотрите телевизор и интернетом меньше пользуйтесь....

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте