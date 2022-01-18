COVID-19 ухудшает потенцию

18.01.2022 | 10:36

К неутешительному выводу пришли американские ученые из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта.

В популярном журнале Nature опубликована статья, в которой указывается, что при острой стадии COVID-19 появляются сложности с дыханием, из-за чего нарушается газообмен, что приводит к проблемам с потенцией.

Специалисты выяснили, что инфекция зачастую приводит к фиброзу легких, а он связан с острым респираторным дистресс-синдромом. Все это негативно сказывается на газообмене в организме и может приводить к серьезным проблемам с мужским здоровьем.

«[Легочный фиброз] ухудшает физиологические механизмы легких, снижая легочный газообмен и, следовательно, ухудшая насыщение кислородом», — уточнил врач-уролог «Медси Premium» Артур Тедеев, сообщают «Известия».

Специалист заявил, что нарушение процесса насыщения организма кислородом ухудшает эректильную функцию.

Врачи отметили и еще один фактор, который влияет на мужское здоровье. Болезнь зачастую вызывает стресс, а он серьезно отражается на либидо.