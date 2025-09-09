В Госдуме предложили изменить расчет трудового и страхового стажа

09.09.2025 | 14:20

В Госдуме предложили засчитывать уход за ребенком, до достижения им 1,5 года, в трудовой и страховой стаж в двойном размере. Об предложении изменить расчет сообщили «Известия».

Отмечается, что соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение. Авторы инициативы подчеркивают, что эта мера повысит уровень защиты и поддержки граждан, воспитывающих детей, а также стимулирует рождаемость.

«Реализация законопроекта находится в русле стратегически значимых задач по развитию института семьи, формированию благоприятной социальной среды для детей и родителей, обеспечению равенства семейных и трудовых прав, а также по усилению социальной поддержки наиболее уязвимых слоев населения», - говорится в пояснительной записке.

