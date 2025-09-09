09.09.2025 | 14:14

Россия предусмотрит все возможные риски после возвращения военнослужащих из зоны проведения специальной военной операции (СВО). О том, стоит ли переживать и кто пытается запугать население страны, «Царьград» узнал у доктора политических наук и первого министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука.

На Западе пишут о якобы осторожности российских властей из-за потенциального риска от массового возвращения бойцов. Журналисты считают, что в стране якобы могут произойти социальные потрясения вроде роста преступности. Пинчук отметил, что для врага такой сценарий был бы идеален, однако он не имеет ничего общего с действительностью.

«Украина и ее западные спонсоры изначально рассматривали сценарий дестабилизации, внутренней дестабилизации обстановки в России, как один из приоритетов. Они прекрасно знают, что полноценной никакой победы даже в теории невозможно над Россией. И поэтому наша многострадальная история показывает, что все ворота крепостей раскрываются изнутри. И сценарий 1917 года очень был бы желателен для противника», - объяснил политолог.

При этом, по его словам, определенный риск действительно присутствует, поэтому к вопросу необходимо подойти ответственно. Россия уже делает шаги в этом направлении, подчеркнул он.

Ранее политолог Вадим Попов заявил, что бойцы СВО все чаще становятся объектами циничного бизнеса. Он призвал власти принять срочные меры по защите военнослужащих.