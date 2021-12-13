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В стране и мире

В России готовятся ввести новый список противопоказаний к вакцинации

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В Минздрав РФ приступили к разработке списка противопоказаний к вакцинации от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, затем документ будет внимательно изучен в правительстве.

«В настоящее время правительством поручено министерству здравоохранения совместно с главными внештатными специалистами по соответствующим заболеваниям проработать перечень противопоказаний. И представить его в правительство для того, чтобы мы имели возможность на него посмотреть и принять вместе все согласованное решение», — заявила Голикова во время своего выступления в Госдуме.

После принятия документа, с новых списком противопоказаний ознакомят сотрудников всех медицинских учреждений, которые проводят вакцинацию.

Напомним, ранее Татьяна Голикова рассказала об ослаблении системы QR-кодов для россиян с медицинским отводом.

«Имеющие медотвод от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту», — заявила вице-премьер.

Голикова пообещала, что людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему СOVID.

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Гость||

когда прекратят заниматься этой ерундой, давно уже многим фиолетово все эти страхи, напрягают ограничения

Гость||

вот интересно в минздраве специалисты расмотрят а затем в правительстве НЕ специалисты расмотрят а где логика

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Имеющие медотвод от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту», — заявила вице-премьер.
Который действителен в течении 3 дней , а потом делать новый за свои деньги!?

Гость||

Зашибись((....Скок людей уже перекололи, а они ток списки противопоказаний предоставляют...находу эксперименты над людьми ставят.....В обычных условиях вакцину лет 20-ть бы делали - сначала бы на мышках и всяких тараканах опыты лет 5-ть ставили, потом на добровольцах - стоко же, потом смотрели лет 10-смотрели какие побочки в динамике возникают....А тут - раз за пару месяцев стряпают...Целая страна- полигон для испытаний...зачем нам мышки..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

проработать перечень противопоказаний. И представить его в правительство для того, чтобы мы имели возможность на него посмотреть и принять вместе все согласованное решение», — заявила Голикова
Все шиворот-навыворот. С этого и нужно было вакцинацию начинать, а то всех под иглу пустили полупринудительно. А кто ответит тепепрь за смерти и побочки?

Гость||

А что коды не собираются отменять, им что хватает, когда предьявы - иски об ущемлении прав и свобод посыпятся в суды, как из рога изобилия?

Гость||

Вспомнился Чацкий, а судьи кто!?

Гость||

Замечательный эксперимент на баранах

Имя: Гость
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