В России готовятся ввести новый список противопоказаний к вакцинации

В Минздрав РФ приступили к разработке списка противопоказаний к вакцинации от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, затем документ будет внимательно изучен в правительстве.
«В настоящее время правительством поручено министерству здравоохранения совместно с главными внештатными специалистами по соответствующим заболеваниям проработать перечень противопоказаний. И представить его в правительство для того, чтобы мы имели возможность на него посмотреть и принять вместе все согласованное решение», — заявила Голикова во время своего выступления в Госдуме.
После принятия документа, с новых списком противопоказаний ознакомят сотрудников всех медицинских учреждений, которые проводят вакцинацию.
Напомним, ранее Татьяна Голикова рассказала об ослаблении системы QR-кодов для россиян с медицинским отводом.
«Имеющие медотвод от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту», — заявила вице-премьер.
Голикова пообещала, что людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему СOVID.
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когда прекратят заниматься этой ерундой, давно уже многим фиолетово все эти страхи, напрягают ограничения