В России готовятся ввести новый список противопоказаний к вакцинации

13.12.2021 | 12:32

В Минздрав РФ приступили к разработке списка противопоказаний к вакцинации от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, затем документ будет внимательно изучен в правительстве.

«В настоящее время правительством поручено министерству здравоохранения совместно с главными внештатными специалистами по соответствующим заболеваниям проработать перечень противопоказаний. И представить его в правительство для того, чтобы мы имели возможность на него посмотреть и принять вместе все согласованное решение», — заявила Голикова во время своего выступления в Госдуме.

После принятия документа, с новых списком противопоказаний ознакомят сотрудников всех медицинских учреждений, которые проводят вакцинацию.

Напомним, ранее Татьяна Голикова рассказала об ослаблении системы QR-кодов для россиян с медицинским отводом.

«Имеющие медотвод от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту», — заявила вице-премьер.

Голикова пообещала, что людям с положительными ПЦР-тестами после 1 января 2021 года предложат сдать анализы на антитела для выдачи документа как переболевшему СOVID.