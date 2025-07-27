Путин раскрыл цель масштабных учений ВМФ России

27.07.2025 | 14:34

Основной целью учений оперативных сил Военно-морского флота (ВМФ) «Июльский шторм» является решение нестандартных задач с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова опубликовал Кремль в своем Telegram-канале.

«Основная цель учений — это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в ходе маневров на всех уровнях проводится отработка практических навыков оперативного состава по управлению силами флота в условиях, приближенных к боевым.

С 23 по 27 июля в акватории Балтийского и Каспийского морей, а также Тихого и Северного Ледовитого океанов проводятся крупномасштабные учения ВМФ «Июльский шторм».

В них участвует более 150 боевых кораблей и судов обеспечения. Учениями руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.