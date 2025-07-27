Сетевое издание|18+|Воскресенье|27 июл 2025|16:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Ясно |

В стране и мире

Путин раскрыл цель масштабных учений ВМФ России

Печать
Telegram

Основной целью учений оперативных сил Военно-морского флота (ВМФ) «Июльский шторм» является решение нестандартных задач с учетом опыта специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова опубликовал Кремль в своем Telegram-канале.

«Основная цель учений — это детальная отработка действий частей и соединений флота при отражении нападения с моря, решение всего комплекса наиболее сложных, нестандартных, приближенных к боевым оперативных, тактических и других задач, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в ходе маневров на всех уровнях проводится отработка практических навыков оперативного состава по управлению силами флота в условиях, приближенных к боевым.

С 23 по 27 июля в акватории Балтийского и Каспийского морей, а также Тихого и Северного Ледовитого океанов проводятся крупномасштабные учения ВМФ «Июльский шторм».

В них участвует более 150 боевых кораблей и судов обеспечения. Учениями руководит главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте