Прохожий спас упавшего на пути мужчину за секунду до прибытия поезда и попал на видео

28.07.2025 | 13:06

Случайный прохожий спас жизнь мужчине, упавшему на железнодорожные пути. Ситуация попала на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, это произошло в Дербенте. На кадры попал момент, как пострадавший спотыкается об рельсы и падает прямо на пути. Увидевший это очевидец бежит на помощь и успевает стащить мужчину на землю в последний момент — буквально через секунду мимо них мчится поезд.

«Мурашки по коже, какой молодец», «Героями не рождаются, героями становятся», «Дайте ему героя и премию до конца жизни», — прокомментировали ролик юзеры.

Ранее сообщалось, что в Смоленске провели операцию по спасению лебедей из обмелевшего озера.

Источник видео и фото - t.me/mash_gor.