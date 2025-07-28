Двое школьников попытались убить россиянина ядом

28.07.2025 | 14:33

Ленинский районный суд Новосибирска взял под стражу двух 16-летних подростков по делу о покушении на человека с помощью яда.

Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, утром 24 июля школьники намазали ручку и боковое зеркало машины мужчины ядовитым веществом, после чего скрылись с места. По независящим от них обстоятельствам план юношей не был доведен до конца.

Спустя два дня их задержали сотрудники ФСБ. В СИЗО подростки проведут до 26 сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростка за выстрел в сотрудника транспортной безопасности.