Хакеры заявили об уничтожении информационной системы «Аэрофлота». Отменены десятки рейсов

28.07.2025 | 13:59

«Аэрофлот» утром 28 июля отменил десятки рейсов, как внутренних, так и за пределы России.

Причиной стал сбой в работе информационных систем. К нему, по предварительным данным, привела хакерская атака - две группировки заявили об «успешной продолжительной и масштабной операции».

Отменены десятки рейсов из Шереметьево и обратно

«Аэрофлот» утром подтвердил, что в работе информсистем авиакомпании произошел сбой, возможны перебои в работе сервисов для пассажиров. Там призвали пассажиров следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов и за объявлениями по громкой связи в гаванях. «Команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов», - добавили в авиакомпании.

Из-за сбоя оказались отменены множество пар рейсов с вылетом из Москвы и обратно. Среди них перелеты в Астрахань, Грозный, Екатеринбург, Ереван, Калининград, Казань, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Ставрополь, Сочи и в другие города. Еще как минимум семь пар рейсов задерживаются.

Пассажиров отмененных рейсов призвали забрать багаж и покинуть аэропорт Шереметьево «во избежание образования скоплений людей». Им также доступны возврат денег или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней, при этом в кассах в аэропорту этого временно сделать нельзя - видимо, также из-за сбоя.

Сбой заинтересовал транспортную прокуратуру России - ведомство контролирует сбой системы российского авиаперевозчика в аэропорту Шереметьево, организованы надзорные мероприятия.

Об атаке на авиакомпанию заявили хакеры из двух группировок

Утром же о причастности к сбоям в работе систем «Аэрофлота» заявили хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY».

Вместе с коллегами из «Киберпартизаны BY» заявляем об успешном проведении продолжительной и масштабной операции, в результате которой была полностью скомпрометирована и уничтожена внутренняя IT-инфраструктура «Аэрофлот» хакерская группировка Silent Crow.

По их словам, в течение года они находились внутри корпоративной сети авиакомпании, в итоге получив базы данных, истории перелетов, контроль над персональными компьютерами сотрудников, скопировав данные с серверов прослушки.

Они заявили также об уничтожении около 7000 физических и виртуальных серверов и назвали свою операцию «прямым посланием ФСБ, НКЦКИ, RT-Solar и другим так называемым "киберзащитникам"». К публикации они добавили проукраинский лозунг.