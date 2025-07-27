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В стране и мире

Медведей на месте крушения Ан-24 отпугивают вувузелой

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На месте крушения Ан-24 в Амурской области продолжают разбирать элементы фюзеляжа разбившегося самолета. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на местную жительницу.

В работах задействованы 200 специалистов и 31 единица техники. Жительница близлежащего поселка рассказала, что в Кувыкте живет около 200 человек. Очевидцы сразу же отправились помогать спасателям, так как местность там непроходимая — болотистая тайга. Чтобы добраться, пришлось задействовать много машин и тяжелой техники, прорубая просеку. Кроме того, в такой местности много медведей. Местные их не боятся, поэтому они отпугивают животных вувузелой. «Я сама ходила в тайгу и дудела, как бы предупреждала медведей. Они уходили», — рассказала женщина.

Ранее стало известно, что следователи изъяли два двигателя разбившегося Ан-24 в Амурской области.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности.

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Источник — lenta.ru
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