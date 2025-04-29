Продавцов мяса предупредили о недопустимости завышения цен

Цены на мясо не должны резко повышаться в преддверии майских праздников. Так считает Федеральная антимонопольная служба России.
Соответствующие предупреждения ФАС направила в крупнейшие торговые сети и отраслевые объединения.
В них подчеркивается недопустимость необоснованного повышения цен на говядину, свинину, баранину, куриное мясо и иные продовольственные товары, пользующиеся особым спросом в праздники.
«При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования», - сообщили в Управлении ФАС по Пензенской области.
Торговым сетям также порекомендовали в случае снижения отпускных цен поставщиками мяса транслировать его конечным потребителям.
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