Пензенская область отправила зерно в Латвию, Польшу, Германию и Иран

10.01.2024 | 10:36

За 2023 год Пензенская область экспортировала 76,03 тыс. тонн зерна. Именно такое количество проконтролировали специалисты Россельхознадзора.

Из региона вывезли 32,4 тыс. тонн пшеницы продовольственной, 27,1 тыс. тонн льна продовольственного, 0,3 тыс. тонн семян горчицы, 0,005 тыс. тонн семян конопли, 0,15 тыс. тонн чечевицы сушеной, 0,37 тыс. тонн зерна кукурузы, 0,02 тыс. тонн семян подсолнечника, 0,07 тыс. тонн зерна гречихи, 12,94 тыс. тонн зерна ячменя, 0,07 тыс. тонн вики кормовой, 2,6 тыс. тонн гороха и 0,004 тыс. тонн семян расторопши.

География поставок была широкой. В Азербайджан отправляли пшеницу, чечевицу, кукурузу и ячмень. В Казахстан и Кыргызскую Республику - только пшеницу, в Беларусь - семена льна и конопли.

В Монголию доставляли подсолнечник из Пензенской области, в Латвию - пшеницу, чечевицу, горох и семена льна, в Польшу - вику кормовую, семена льна и расторопши.

В Турцию вывозили чечевицу и гречиху, в Иран - пшеницу, в Германию - семена горчицы.

«Партии зерна отправлены как железнодорожным, так и автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарных сертификатов», - уточнили в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.