С Пензенской области спишут 53 млн долгов по бюджетным кредитам

29.10.2024 | 12:37

С Пензенской области и 24 других регионов России спишут часть задолженности по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление в понедельник, 28 октября, подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Размер списания составит сумму налогов, поступивших в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях - в частности, сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, жилищном и дорожном строительстве.

В этих субъектах активно развивается транспортная, энергетическая и коммунальная инфраструктура, необходимая для запуска новых инвестпроектов.

Часть задолженности будет списана Башкирии, Карелии, Коми, Татарстану, Хакасии, Удмуртии, Чувашии, Алтайскому, Забайкальскому, Краснодарскому, Пермскому, Ставропольскому краям, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Калининградской, Калужской, Курской, Московской, Новосибирской, Пензенской, Томской, Тульской и Ярославской областям.

Для Пензенской области размер списания составит 53 млн 572 тыс. 264 руб.

Самые большие суммы - у Московской области (14 млрд 161 млн 128 тыс. 401 руб.) и Татарстана (9 млрд 472 млн 560 тыс. 116 руб.).