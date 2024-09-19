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Экономика

Пензенская область получит деньги на помощь аграриям после заморозков

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Правительство России окажет финансовую помощь сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщается в телеграм-канале кабмина.

«Если зерновые были пересеяны, то сады и ягодники существенно пострадали», - пояснил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Будет дополнительно выделено свыше 900 млн рублей. «Решение позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей, выращивающих фрукты и ягоды», - уточнили в Правительстве РФ.

Субсидии получат 9 регионов, в числе которых Пензенская область, а также Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Ростовская, Саратовская и Тамбовская.

«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», - подчеркнул Михаил Мишустин.

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Источник — фото pxhere.com
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