Пензенская область получит деньги на помощь аграриям после заморозков

19.09.2024 | 19:39

Правительство России окажет финансовую помощь сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 года. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщается в телеграм-канале кабмина.

«Если зерновые были пересеяны, то сады и ягодники существенно пострадали», - пояснил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Будет дополнительно выделено свыше 900 млн рублей. «Решение позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей, выращивающих фрукты и ягоды», - уточнили в Правительстве РФ.

Субсидии получат 9 регионов, в числе которых Пензенская область, а также Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Липецкая, Ростовская, Саратовская и Тамбовская.

«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», - подчеркнул Михаил Мишустин.