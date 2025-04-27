В Пензенской области ожидаются заморозки до -5

27.04.2025 | 12:32

В Пензенской области вечером и в ночь на понедельник, 28 апреля, ожидаются заморозки. Температура опустится до 0…-5 градусов, предупредили синоптики Приволжского УГМС.

Регион, как и другие субъекты европейской части России, оказался под воздействием полярного вторжения. Температура опустилась ниже климатической нормы.

Ожидается, что ночь на 28 апреля станет самой холодной, но заморозки могут сохраниться и 29-го числа.

Затем температура начнет повышаться. Со вторника вероятность отрицательных значений уменьшится.

В мае прошлого года заморозки повредили многолетние плодовые и ягодные насаждения у 4 сельхозпроизводителей в Пензенской области. Им выделили 5 млн 103 тысячи 500 рублей в качестве поддержки из резервного фонда Правительства РФ.