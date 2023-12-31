Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 дек 2023|16:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-10oC
-9oC
Завтра | Снег |
 

Экономика

Определен топ-3 самых подорожавших в 2023 году продуктов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Лидером топ-3 самых подорожавших в 2023 году продуктов стали куриные яйца. Стоимость десятка увеличилась на 86,68% (с 74,99 до 139,99 руб.).

К такому выводу пришел портал «Сравни.ру», опираясь на собственное исследование. Каждый декабрь специалисты приходят в один и тот же магазин, изучают ценники и сопоставляют их с данными за прошлый год.

Второе место в топе заняли томаты. За год они подорожали на 86,06%: с 85,99 до 159,99 руб. за кило. Третья строка у бананов: 70,46% и с 79,19 до 134,99 руб. соответственно.

«Также значительный рост цен зафиксирован на макароны (+50,28%), тушенку (+30%), сливочное масло (+23,16%), яблоки (+24,19%) и морковь (+10%). Умеренно цены поднялись на водку (+5,88%), хлеб (+4%), подсолнечное масло (+1,91%) и чай (+1,85%)», - отмечает портал.

За год не изменилась стоимость килограмма муки и блока из 10 спичечных коробков. Снизились цены на обычную туалетную бумагу, лапшу быстрого приготовления, картофель, гречку, а также соль, огурцы, лук, кефир, сахар, соду.

Ранее сообщалось, какие товары значительно подорожают уже в январе. Изменятся ценники (до +20%) на широкий перечень продовольствия: молочную продукцию, рис, соки, кофе, кондитерские изделия. Причина - рост курсов валют и увеличение стоимости перевозок.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте