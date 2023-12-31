Определен топ-3 самых подорожавших в 2023 году продуктов

31.12.2023 | 14:12

Лидером топ-3 самых подорожавших в 2023 году продуктов стали куриные яйца. Стоимость десятка увеличилась на 86,68% (с 74,99 до 139,99 руб.).

К такому выводу пришел портал «Сравни.ру», опираясь на собственное исследование. Каждый декабрь специалисты приходят в один и тот же магазин, изучают ценники и сопоставляют их с данными за прошлый год.

Второе место в топе заняли томаты. За год они подорожали на 86,06%: с 85,99 до 159,99 руб. за кило. Третья строка у бананов: 70,46% и с 79,19 до 134,99 руб. соответственно.

«Также значительный рост цен зафиксирован на макароны (+50,28%), тушенку (+30%), сливочное масло (+23,16%), яблоки (+24,19%) и морковь (+10%). Умеренно цены поднялись на водку (+5,88%), хлеб (+4%), подсолнечное масло (+1,91%) и чай (+1,85%)», - отмечает портал.

За год не изменилась стоимость килограмма муки и блока из 10 спичечных коробков. Снизились цены на обычную туалетную бумагу, лапшу быстрого приготовления, картофель, гречку, а также соль, огурцы, лук, кефир, сахар, соду.

Ранее сообщалось, какие товары значительно подорожают уже в январе. Изменятся ценники (до +20%) на широкий перечень продовольствия: молочную продукцию, рис, соки, кофе, кондитерские изделия. Причина - рост курсов валют и увеличение стоимости перевозок.