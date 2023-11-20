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Экономика

Названа доля пензенцев с зарплатой 100 тысяч рублей и более

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Пензенская область попала в топ-15 регионов РФ с низким уровнем зарплат. Доля тех жителей, кто получает за свой труд 100 тысяч рублей и более, - 3,6%.

Рейтинг составили эксперты ria.ru. Регион занял 71-е место из 85.

Согласно исследованию, у 18% трудоустроенных жителей области зарплата ниже 20 тысяч рублей. Диапазон типового заработка в регионе - от 23 тысяч до 47 тысяч рублей.

При составлении рейтинга эксперты ориентировались на долю тех, кто получает на руки 100 тысяч рублей и более, то есть на высокооплачиваемых работников. Чем больше их в регионе, тем выше позиция в списке.

«Оценка доли работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей и ниже 20 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики по средним чистыми зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2022 года по август 2023-го) и распределению заработной платы по крупным и средним организациям», - пояснили специалисты.

По доле высокооплачиваемых работников Пензенской области уступили только два соседних региона: Тамбовская область (74-е место, 3,2%) и Мордовия (78-е место, 2,7%).

Саратовская область расположилась на 59-й строчке списка. там 4,9% жителей - высокооплачиваемые специалисты, 14% получают менее 20 тысяч, диапазон зарплат - от 24 тысяч до 49 тысяч рублей. Ульяновская область - на 61-м месте: 4,8%, 19,3, от 23 тысяч до 48 тысяч соответственно.

Лидерами рейтинга традиционно стали Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Более половины жителей там получают 100 тысяч рублей и более. Низких зарплат почти нет.

В Москве 39,3% трудоспособных жителей заняты на высокооплачиваемой работе, 3% получают менее 20 тысяч. Диапазон типичных зарплат - от 50 тысяч рублей до 141 тысячи.

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