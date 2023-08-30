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Экономика

Sun Pharma создает комфортные условия для молодых специалистов

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На пензенском заводе «Биосинтез», производственной площадке компании Sun Pharma в России, созданы условия для поддержки молодых специалистов, что очень важно на старте карьеры.

Предприятие реализует специальную программу, которая позволяет не только овладеть профессией, но и получить необходимую помощь в начале трудового пути.

Этот проект компании направлен на привлечение на предприятие выпускников вузов и колледжей профильных специальностей, развитие трудовых навыков и интересов на фармацевтическом производстве.

После окончания обучения выпускники приходят на предприятие с багажом профильных знаний и под руководством наставников получают опыт, необходимый для дальнейшего роста.

Программа «Молодой специалист» гарантирует трудоустройство в соответствии с квалификацией, возможность профессионального развития, а также содержит пакет важных материальных мер поддержки: единовременное пособие, оплату расходов на аренду жилья, ежегодные дополнительные выплаты, возмещение расходов на содержание детей в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

Стать участником программы просто: необходимо узнать на предприятии о профильных вакансиях и подать заявку.

В компании отметили, что за период существования программы трудоустроено уже более 30 молодых специалистов. Многие из них с первых дней работы подключились к важным проектам. К примеру, команда начинающих инженеров-метрологов смогла эффективно внедрить техническую часть проекта «Маркировка лекарственных средств», быстро освоив организационные, производственные, регуляторные требования.

Молодые специалисты задействованы во всех производственных сферах предприятия.

Важно отметить, что компания Sun Pharma в России заинтересована в привлечении новичков в фармацевтическую отрасль.

«Мы трудоустраиваем молодежь без опыта и готовы поделиться знаниями, обучить, повысить квалификацию. Считаем, что работа на нашем производстве - это интересный и бесценный профессиональный опыт», - заявила руководитель департамента по работе с персоналом Юлия Агашина.

Реклама. Заказчик - ПАО «Биосинтез», сайт www.biosintez.com.

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