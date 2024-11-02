В Бессоновском районе выявили фантомное предприятие

02.11.2024 | 17:54

В Бессоновском районе Россельхознадзор пресек деятельность фантомной площадки по обороту молочной продукции.

В октябре специалист управления по Республике Мордовия и Пензенской области при анализе ветеринарных сопроводительных документов в информационной системе выявил вызывающие сомнение данные.

В селе Степное Полеологово Бессоновского района была зарегистрирована площадка по производству (переработке) молочной продукции на улице Дружбы. При выезде на место оказалось, что это многоквартирный жилой дом, где нет никаких мощностей для осуществления заявленной деятельности.

1 ноября площадку объявили фантомной.

«С начала 2024 года выявлено 7 фантомных предприятий на территории Пензенской области», - уточнили в управлении Россельхознадзора.