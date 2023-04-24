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Экономика

АКРА повысило кредитный рейтинг банка «Кузнецкий»

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Кузнецкий» до ВВ-(RU) со стабильным прогнозом, что предполагает высокую вероятность неизменности рейтинга на горизонте 12-18 месяцев.

Ключевыми факторами оценки стали универсальный характер бизнес-модели, соответствие стратегии макроэкономическим тенденциям, прозрачная структура акционеров, уверенный рост достаточности капитала, значительное улучшение качества кредитного портфеля банка, а также адекватная позиция по фондированию и ликвидности.

«Повышение кредитного рейтинга подтверждает уровень надежности банка, его финансовую устойчивость, правильно выбранную стратегию развития, а также расширяет возможности по ведению бизнеса. Мы продолжим эффективно и рентабельно работать, планомерно увеличивая свою долю на рынке», - отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) учреждено в 2015 году. Агентство выстраивает работу в соответствии с новейшими регулятивными требованиями и своей основной задачей видит обеспечение качественным рейтинговым и аналитическим продуктом участников финансового рынка.

Официальный пресс-релиз АКРА опубликован на сайте www.acra-ratings.ru.

Банк «Кузнецкий» основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама. Заказчик - ПАО Банк «Кузнецкий».

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