Банк «Кузнецкий» выдает ипотеку на коммерческую недвижимость

28.09.2022 | 14:13

Банк «Кузнецкий» расширил возможности клиентов по покупке недвижимости. Теперь заемщики могут приобрести в собственность коммерческую недвижимость.

Можно оформить ипотечный кредит на покупку офиса, склада, здания, торгового или производственного помещения под залог приобретаемого объекта недвижимости. Сумма кредита - до 100 млн рублей (80% от суммы сделки), срок - до 10 лет, процентная ставка снижена.

Председатель правления ПАО Банк «Кузнецкий» Михаил Дралин отмечает, что финансовое учреждение всегда готово поддержать стремление предпринимателей к расширению производства, запуску перспективных проектов и созданию дополнительных рабочих мест.

Например, бизнес может быстро приобрести новую промышленную площадку либо оптимизировать расходы на приобретение торговых помещений. В условиях санкций и курса на импортозамещение это значительно сократит сроки организации производства и уменьшит затраты.

Более подробную информацию можно получить на сайте www.kuzbank.ru, в любом офисе банка или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018. Реклама.