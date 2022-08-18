Олег Мельниченко: урожай может стать одним из лучших в истории области

18.08.2022 | 11:52

В четверг, 18 августа, губернатор Олег Мельниченко обсудил с министром сельского хозяйства Романом Калентьевым ход уборочной кампании.

Глава минсельхоза доложил, что на сегодняшний день убрано 57% посевных площадей. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 млн тонн, средняя урожайность по области - 42 ц/га.

Так, на сегодняшний день озимой пшеницы собрано 1 млн 495,9 тыс. тонн при средней урожайности 46 ц/га, ячменя - 334,1 тыс. тонн при среднем показателе 36 ц/га, яровой пшеницы - 174,5 тыс. тонн при урожайности 37 ц/га, гороха - 35,5 тыс. тонн.

Всего в этом году сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 858,4 тыс. га.

Олег Мельниченко отметил, что при таких темпах уборочной кампании есть возможность собрать до 3 миллионов тонн. Такой результат может стать одним из лучших за всю историю области.

«Давайте выходить на этот показатель. Сейчас главное - чтобы было как можно меньше потерь в ходе уборочной, чтобы зерно не осыпалось. Надо сохранить то, что выращено», - поставил задачу глава региона.

Уборочная кампания стартовала в Пензенской области 25 июля. Особое внимание в этом году будет уделено сахарной свекле. Перерабатывающие предприятия региона уже готовятся к приемке нового урожая этой культуры.