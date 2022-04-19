«Молком» инвестировал в новейшее лабораторное оборудование 14 млн

19.04.2022 | 12:25

14 млн рублей - такова стоимость новейшего оборудования от мировых лидеров по высокоточным аналитическим решениям, закупленного молочным комбинатом «Пензенский» (ГК «Дамате») для производственных лабораторий.

Это два автоматизированных инфракрасных анализатора. Один предназначен для мониторинга этапа входного контроля молока-сырья, второй - для контроля качества готового продукта. Установка оборудования подняла проверку качества молока и молочных продуктов на предприятии на новый уровень, гарантирующий самое высокое качество продукции.

Анализатор в лаборатории входного контроля позволяет проводить до 120 измерений в час по 13 показателям единовременно. Всего за 30 секунд специалист выявляет нестандартное или фальсифицированное сырье и в режиме реального времени контролирует качество молока. Запуск прибора позволил отказаться от использования химических реактивов, стандартизировать исследования и, как следствие, получать стабильные результаты.

Теперь технологи рациональнее используют сырье, направляя его на производство той или иной продукции с заданными характеристиками, и гарантируют его качество.

Второй анализатор находится в производственной лаборатории завода «Молком». Прибор позволяет выполнять измерения 11 показателей качества в режиме онлайн. Рабочие режимы переключаются с помощью программного обеспечения, что позволяет обойтись без дополнительной настройки, а автоматическая система отбора проб исключает влияние на результат человеческого фактора.

Новое оборудование осуществляет качественный и количественный контроль молочных продуктов разной консистенции - жидкой, пастообразной и твердой, а также идеально подходит для анализа продуктов, содержащих сахар и фруктово-ягодные наполнители.

«Анализатор позволил создать для каждого продукта свой рецепт, в котором отображены параметры качества, присущие только этому продукту, и стандартизировать партии. Точный и оперативный анализ ключевых параметров дал возможность контролировать конечный продукт и обеспечивать его быстрый выпуск», - уточнил начальник централизованной лаборатории ГК «Дамате» Даниил Губанов.

В Пензенской и Ростовской областях работают 14 лабораторий «Дамате» различной направленности. В них установлено свыше 1,5 тысячи единиц оборудования, позволяющего осуществлять более 550 различных видов исследований. Совокупно мощность лабораторий «Дамате» рассчитана на проведение свыше 2,5 млн анализов, тестов и исследований в год. Этот объем сопоставим с масштабом работы крупных федеральных испытательных центров.