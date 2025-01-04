Сетевое издание|18+|Суббота|4 янв 2025|14:37
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Медучреждения области получат оборудование на 300 млн рублей

Печать
Telegram

Медицинские учреждения Пензенской области в 2025 году получат новое оборудование на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Всего будет приобретено 353 единицы медтехники, в их числе 2 флюорографа, 7 эндоскопических систем, 12 рентгеновских аппаратов, 8 наркозно-дыхательных, 17 автоматических пневмотонометров.

«А также электрокардиографы, акушерские кольпоскопы, риноскопы, электроэнцефалографы и многое другое», - отметили в минздраве.

Средства на новое медицинское оборудование предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах.

Ранее в пензенской клинической больнице № 4 появилось устройство общей и локальной магнитотерапии «Полимаг-02». Как пояснила врач по медицинской реабилитации Екатерина Панова, аппарат расширяет возможности в области болевой терапии и реабилитации.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото регионального минздрава
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте