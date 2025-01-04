Медучреждения области получат оборудование на 300 млн рублей

04.01.2025 | 11:40

Медицинские учреждения Пензенской области в 2025 году получат новое оборудование на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Всего будет приобретено 353 единицы медтехники, в их числе 2 флюорографа, 7 эндоскопических систем, 12 рентгеновских аппаратов, 8 наркозно-дыхательных, 17 автоматических пневмотонометров.

«А также электрокардиографы, акушерские кольпоскопы, риноскопы, электроэнцефалографы и многое другое», - отметили в минздраве.

Средства на новое медицинское оборудование предусмотрены в федеральном и региональном бюджетах.

Ранее в пензенской клинической больнице № 4 появилось устройство общей и локальной магнитотерапии «Полимаг-02». Как пояснила врач по медицинской реабилитации Екатерина Панова, аппарат расширяет возможности в области болевой терапии и реабилитации.