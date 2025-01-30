В Средней Елюзани достроили Дом культуры

30.01.2025 | 20:15

В четверг, 30 января, в селе Средняя Елюзань состоялась комиссионная приемка нового Дома культуры. У проверяющих возникли замечания.

По словам главы Городищенского района Павла Мигина, их передали строительной организации. Та должна устранить недостатки в установленный срок.

В зрительном зале уже установили звуковое, световое оборудование и светодиодный экран.

«Впереди нас будут ждать приятные хлопоты, связанные с подготовкой учреждения культуры к его официальному открытию, приему первых посетителей, проведению мероприятий для жителей и гостей села Средняя Елюзань», - сообщил Павел Мигин в своем телеграм-канале.

Возведение Дома культуры началось в 2023 году. Проектом были предусмотрены лифт для людей с инвалидностью, зрительный зал почти на 300 мест, библиотека с читальным залом и книгохранилищем на 40 000 книг, кабинеты для творческих занятий, танцевальный зал, подсобные и технические помещения, несколько санузлов.

На строительство из регионального бюджета направляли 172,7 млн рублей.