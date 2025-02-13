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Общество

В онкодиспансер поступило оборудование за 161 млн рублей

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В областной онкодиспансер поступило новое эндоскопическое оборудование. Его стоимость составляет более 161 млн рублей, сообщили в региональном минздраве.

Закуплены 3 системы эндоскопической визуализации. Их преимущество - улучшенная визуализация, то есть диагностика улучшится.

«Кроме того, уменьшенный диаметр трубки данных эндоскопов доставляет пациентам значительно меньше дискомфорта и снижает риск осложнений во время проведения процедуры», - отметил главный врач Антон Столяров.

Также в онкодиспансер поступили 7 моечно-дезинфицирующих автоматических репроцессоров для гибких эндоскопов, 7 устройств автоматизированной сушки и хранения гибких эндоскопов, 4 электрохирургические аргоноусиленные системы, установка для получения воды для медицинских и фармацевтических целей, медицинские тележки, аппарат ингаляционной анестезии, хирургические передвижные светильники, УФ-бактерицидные камеры для хранения стерильных медицинских инструментов, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели - рециркуляторы воздуха и другое, перечислили в минздраве.

Ранее сообщалось, что в 2028 году в Пензе могут появиться технологии ПЭТ/КТ (обследование на позитронно-эмиссионном компьютерном томографе, совмещенном с рентгеновским компьютерным томографом). Этим оборудованием планируют дооснастить онкодиспансер.

О создании в области ПЭТ-центра речь ведется уже несколько лет. Пензенцы часто жалуются в соцсетях, что вынуждены проходить обследование в других городах.

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Источник — фото областного минздрава
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