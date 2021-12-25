Экономика

Жители Пензенской области хранят в банках 177 млрд рублей

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По состоянию на 1 ноября в банках Пензенской области граждане разместили 177,1 млрд рублей - на 13,5% больше, чем год назад.

Вкладчики предпочитают хранить деньги в российской национальной валюте - 167,8 млрд (94,7%).

Организации и индивидуальные предприниматели хранят на расчетных и депозитных счетах 48,5 млрд рублей. Это на 1,2% больше, чем на 1 ноября 2020 года.

«Доля средств, размещенных на рублевых счетах, составила 96,7%, тогда как в прошлом году на начало ноября в рублях хранилось 95,8% средств организаций и ИП», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» главный эксперт по взаимодействию с общественностью и СМИ Пензенского отделения Банка России Галина Худякова.

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Гость||

А сколько ещё под кроватями держат слуги народа???

Гость||

Ну три лярда моих,а остальные чьи???

Гость||

А кредитов насколько набрали!?

Гость||

А мы храним деньги в сберегательной кассе,там процент больше и всё застраховано.

Гость||

Долгоносики в банки не залезут?

Гость||

Срочно обезжирить

Гость||

15:53 Шпак, ты?

Имя: Гость
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