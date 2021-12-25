Жители Пензенской области хранят в банках 177 млрд рублей

25.12.2021 | 15:00

По состоянию на 1 ноября в банках Пензенской области граждане разместили 177,1 млрд рублей - на 13,5% больше, чем год назад.

Вкладчики предпочитают хранить деньги в российской национальной валюте - 167,8 млрд (94,7%).

Организации и индивидуальные предприниматели хранят на расчетных и депозитных счетах 48,5 млрд рублей. Это на 1,2% больше, чем на 1 ноября 2020 года.

«Доля средств, размещенных на рублевых счетах, составила 96,7%, тогда как в прошлом году на начало ноября в рублях хранилось 95,8% средств организаций и ИП», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» главный эксперт по взаимодействию с общественностью и СМИ Пензенского отделения Банка России Галина Худякова.