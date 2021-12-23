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Экономика

Стало известно, какие выплаты семьям с детьми повысятся в 2022 году

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В 2022 году семьи с детьми ощутят усиление поддержки от государства. Сразу по окончании ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, telegram-канал «Госуслуги: для родителей» опубликовал список выплат, которые будут увеличены в наступающем году.

С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда составит 13 890 рублей. Это повлияет на оплату труда за полное рабочее время, минимальные декретные и больничные, добровольные страховые взносы для декретных ИП.

С 2022 года минимальная сумма за день декрета составит более 456 рублей, а максимальная — 2572 рублей. За 140 дней отпуска по беременности и родам женщина сможет получить от 63 932 до 360 164 рублей.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет в настоящий момент составляет 40% среднего заработка женщины с учетом минимальной и максимальной суммы. Минимальное пособие индексируется ежегодно с 1 февраля. В 2021 году оно составляло 7082 рубля 85 копеек. Предварительно анонсировано его повышение на 5,8 процента с 2022 года — до 7493 рублей 65 копеек.

Максимальный размер в 2021 году составлял 29 600 рублей в месяц, а с 1 января 2022 года он составит 31 282 рубля.

Материнский капитал индексировался ежегодно с 1 января. С 2022 года его размер будет повышаться 1 февраля, но не по планируемой, а по фактической инфляции. Индексация будет выше анонсированных ранее 4 процентов.

Кроме пособий по уходу за ребенком с 1 февраля индексируются и другие выплаты, сообщает telegram-канал «Госуслуги: для родителей». Прогнозируемое повышение в 2022 году составит 5,8 процента.

Если ничего не изменится, то размеры пособий будут равны:

- единовременно при рождении ребенка — 19 981 рубль;

- единовременно беременной жене призывника — 31 643 рубля;

- ежемесячно на ребенка призывника до 3 лет — 13 561 рубль;

- единовременно при усыновлении детей от 7 лет, братьев и сестер или детей с инвалидностью — 152 676 рублей.

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