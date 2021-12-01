Банк «Кузнецкий» улучшил ставки по депозитам для бизнеса

01.12.2021 | 14:17

Банк «Кузнецкий» увеличил процентные ставки по депозитам «Классический» и «Оперативный Онлайн».

Депозиты для бизнеса представляют собой выгодный инструмент для накопления средств, сочетающий безопасность размещения с получением дополнительного дохода.

Банк «Кузнецкий» постоянно работает над улучшением условий предоставления банковских продуктов для малого бизнеса. Новые ставки позволят предпринимателям получать стабильный доход в течение всего срока депозита.

Максимальные ставки в рублях составят до 7,7% годовых. Их размер зависит от вида депозита, срока размещения и организационно-правовой формы (ИП, ЮЛ).

Депозит «Классический» можно открыть на срок от 10 до 555 дней, депозит непополняемый, расходные операции по нему не предусмотрены.

По депозиту «Оперативный Онлайн» возможны оперативное пополнение и частичное снятие денежных средств в пределах неснижаемого остатка. Данные операции осуществляются дистанционно, без посещения офиса банка.

Более подробную информацию о депозитах и других банковских продуктах для бизнеса можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.