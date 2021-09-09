Пенза вошла в топ-30 России с самым дорогим жильем в новостройках

09.09.2021 | 09:03

Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на квадратный метр жилья в новостройках.

На начало осени средний показатель по стране составляет 111,7 тысячи рублей, что почти на два процента больше аналогичных данных в августе.

Издание РБК опубликовало рейтинг топ-30 стоимости «квадрата» в новом жилье, который составлен по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Самая дорогая недвижимость в новостройках зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области. 231,9 тысячи рублей, 151,3 тысячи рублей и 112,9 тысячи рублей соответственно.

Пензенская область расположилась в третьем десятке. Среднюю стоимость квадратного метра в новостройке в Сурском крае оценили в 62,3 тысячи рублей. Это 24-е место по России.

Замыкают рейтинг топ-30 Самарская - 58,7 тысячи рублей, Иркутская - 58,3 тысячи рублей, Ростовская - 57,2 тысячи рублей области и Республика Карелия - 57 тысяч рублей.