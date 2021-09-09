Экономика

Пенза вошла в топ-30 России с самым дорогим жильем в новостройках

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Стали известны регионы России с самыми высокими ценами на квадратный метр жилья в новостройках.

На начало осени средний показатель по стране составляет 111,7 тысячи рублей, что почти на два процента больше аналогичных данных в августе.

Издание РБК опубликовало рейтинг топ-30 стоимости «квадрата» в новом жилье, который составлен по данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ).

Самая дорогая недвижимость в новостройках зафиксирована в Москве, Санкт-Петербурге и Сахалинской области. 231,9 тысячи рублей, 151,3 тысячи рублей и 112,9 тысячи рублей соответственно.

Пензенская область расположилась в третьем десятке. Среднюю стоимость квадратного метра в новостройке в Сурском крае оценили в 62,3 тысячи рублей. Это 24-е место по России.

Замыкают рейтинг топ-30 Самарская - 58,7 тысячи рублей, Иркутская - 58,3 тысячи рублей, Ростовская - 57,2 тысячи рублей области и Республика Карелия - 57 тысяч рублей.

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Источник — Фото - pixabay.com
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Гость||

Внуки выплатят ипотеку...

Гость||

хоть здесь то отличились

Гость||

А 19 сентября уже близко

Гость||

Если сделать топ-50, то вообще все города страны в него войдут.

Гость||

Гость писал(a):

А 19 сентября уже близко
Красная королева всё в бункере?

Гость||

Самара и Ростов более крупные и развитые города. То, что в них стоимость жилья меньше, говорит либо о большей эффективности строительства, либо о меньшей жадности застройщиков.

Гость||

а как то новостили власти о чень даже в пензе доступное жилье.

Гость||

Гость писал(a):

Красная королева всё в бункере?
зло не победимо

Гость||

Гость писал(a):

говорит либо о большей эффективности строительства, либо о меньшей жадности застройщиков.
не было бы этих застройщиков был бы прекрасный и зеленый город, ипотеки-каббалы тоже

Гость||

Ну вы же хотели как в Москве

Гость||

хвала губернатору,за поддержание строительного бизнеса.....

Гость||

Гость писал(a):

хвала губернатору,за поддержание строительного бизнеса.....
И.А.Белозерцеву хвала?

Гость||

Гость писал(a):

не было бы этих застройщиков был бы прекрасный и зеленый город, ипотеки-каббалы тоже
а где новым людям жить и как квартиры покупать, если без ипотеки?

Гость||

Особое мнение: Цена-производная СПРОСУ, будут брать по100,застройщики предложат120(есть деньги у людей,раскуплены 100метровые квартиры).....

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

не было бы этих застройщиков был бы прекрасный и

> зеленый город, ипотеки-каббалы тоже

----------------------------------------------------

а где новым людям жить и как квартиры покупать, если без ипотеки?

=============================

Брехня. Новые люди - воровские вкладчики средств в недвижимость.

А прежнюю сдают в аренду. Население

региона убывает.

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Имя: Гость
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