Экономика

В Пензенской области растет закредитованность населения

Печать

В 2021 году с января по март включительно жители Пензенской области получили в банках кредиты на 27,6 млрд рублей. Это на 17% больше показателя за первый квартал прошлого года.

По состоянию на 1 апреля сумма розничных кредитов пензенцев составила 141,4 млрд рублей. Это на 15% больше показателя на эту дату 2020 года.

Специалисты отмечают рост как ипотечного, так и потребительского кредитования.

«Так, за год ипотечный портфель увеличился на 26% - до 65,9 млрд рублей. Обязательства по потребительским кредитам выросли на 6%, до 75,5 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе областного отделения Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Ранее сообщалось, что на 1 февраля 2021 года жители области хранили в банках 158,5 млрд рублей, в том числе 148,9 млрд - в рублевых вкладах. За год они приумножили сбережения на счетах и вкладах на 9,2%.

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
0
 
Гость||

Во дают. Жить надо по средствам, без всяких кредитов.

Гость||

Это прорыв!

Гость||

Гость писал(а):

> Во дают. Жить надо по средствам, без всяких кредитов.

Тогда это не жить а существовать

Гость||

Кредиты отдавать надо, еще и с процентами. Вообще не понимаю, как можно их брать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте