В Пензенской области растет закредитованность населения

19.05.2021 | 17:15

В 2021 году с января по март включительно жители Пензенской области получили в банках кредиты на 27,6 млрд рублей. Это на 17% больше показателя за первый квартал прошлого года.

По состоянию на 1 апреля сумма розничных кредитов пензенцев составила 141,4 млрд рублей. Это на 15% больше показателя на эту дату 2020 года.

Специалисты отмечают рост как ипотечного, так и потребительского кредитования.

«Так, за год ипотечный портфель увеличился на 26% - до 65,9 млрд рублей. Обязательства по потребительским кредитам выросли на 6%, до 75,5 млрд рублей», - сообщили в пресс-службе областного отделения Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

Ранее сообщалось, что на 1 февраля 2021 года жители области хранили в банках 158,5 млрд рублей, в том числе 148,9 млрд - в рублевых вкладах. За год они приумножили сбережения на счетах и вкладах на 9,2%.