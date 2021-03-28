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Экономика

Пандемия не повлияла: стал известен объем средств на счетах пензенцев

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На 1 февраля 2021 года жители области хранили в банках 158,5 млрд рублей, на долю рублевых вкладов пришлось 148,9 млрд. Данные обнародовало пензенское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России.

За год жители региона сохранили и преумножили сбережения на счетах и вкладах на 9,2%. Кроме того, кризис из-за пандемии не повлиял на возможность пензенцев и далее относить деньги в финансовые учреждения.

«После некоторого замедления годовых темпов роста в апреле и мае прошлого года, с июня 2020 года прирост средств граждан в банках начал расти. Максимальное значение годового темпа роста вкладов в Пензенской области было зафиксировано по итогам декабря, но уже в январе 2021 года он несколько замедлился», - отметили специалисты.

Что касается депозитов и счетов юридических лиц и бизнесменов, то на них хранилось 40,6 млрд рублей.

По словам специалистов, объем средств юридических лиц занимал существенно меньшую долю, чем деньги обычных жителей области, лишь 19,5%, но зато увеличился более значительно - на 35,2%.

Индивидуальные предприниматели свои вклады увеличили на 36,5% - до 8,9 млрд рублей.

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