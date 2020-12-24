В 2020 году в Пензенской области «Дамате» ввела 82 новых объекта

24.12.2020 | 09:46

В 2020 году группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России, запустила в Пензенской области 82 новых производственных объекта - птичники подращивания и откорма, лабораторию и инкубатор. Они позволят к концу уходящего года нарастить мощности комплекса по производству и переработке индейки до 155 тысяч тонн.

В трех районах региона построены новые корпуса. В начале года в селе Потьма Мокшанского района «Дамате» ввела в эксплуатацию 32 птичника подращивания и откорма индейки. В феврале было запущено 16 новых птичников вблизи села Русский Пимбур в Спасском районе. А в декабре специалисты компании начали завозить птицу в 32 построенных птичника в Пачелмском районе.

На сегодняшний день общее количество птичников планомерно увеличено до 520.

Важным этапом развития проекта стала модернизация инкубатория в Колышлейском районе, завершившаяся в июле. Благодаря реконструкции производственная мощность инкубатора возросла до 7 млн яиц в год.

В августе компания построила собственную ветеринарно-диагностическую лабораторию в Нижнеломовском районе. Среди основных задач организации - контроль качества и безопасности продукции, производственной среды, проверка используемого сырья. В лаборатории может проводиться до 1 млн исследований в год.

Всего в 2020 году ГК «Дамате» ввела в эксплуатацию более 325 новых объектов в Пензенской, Ростовской, Тюменской областях и Северо-Кавказском федеральном округе.